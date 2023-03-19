Песню на московском лейбле записала тюменская группа

Песня "Якоря" тюменской группы Just Suzie вышла на московском лейбле MDR. Полноценный альбом планируют выпустить летом, об этом рассказала фронтвумен группы Just Suzie Сюзанна Иванова.
"Когда я записала эту песню, мне она показалась классной. Ее нужно бы разослать всем, кого я только знаю. Я отправила демо-версию в компанию лейбла MDR. Он помогает распространять наши песни. Это мощная юридическая поддержка и помощь в работе, которую могут делать не все артисты и мы в том числе. Это упрощает артистам жизнь, дает возможность попадать в плейлисты", – рассказала Сюзанна Иванова.
Песню "Якоря" автор называет самой любимой среди других композиций своей группы и фундаментальной: она и про веру, и про любовь. В композицию вплетены дудук и детский хор, сообщила Тюменская линия.
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