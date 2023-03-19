В Тюмени пройдет вторая "НЕДЕЛЯ МОДЫ. Сибирь"

На мероприятии будут представлены коллекции дизайнеров из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Свердловской области и Югры. В ней примут участие российские дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры.

У гостей будет возможность увидеть недавно открывшуюся выставку "По тюменской мостовой", где представлены верхняя одежда, шляпы, сумочки и аксессуары горожан 19-20 веков.

- Наша индустрия на подъеме. Сейчас в тюменском ЦУМе представлены коллекции более 60 российских дизайнеров, обсуждается вопрос дальнейшего расширения наших площадей, - говорит руководитель проекта "Улица российских дизайнеров" в ЦУМе Оксана Филиппова. – Немалую роль в популяризации российских дизайнеров безусловно играют и модные шоу. После "НЕДЕЛИ МОДЫ. Сибирь" в апреле в областной столице пройдет Сибирское модное шоу "НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны". Главным спикером будет известный эксперт индустрии, телеведущий Влад Лисовец.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.