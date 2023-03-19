Об интерьерных тенденциях рассказал хоумстейджер

На смену громоздкой мебели и сложным формам дизайна приходят более лаконичные.

Тюменский хоумстейджер Екатерина Данилова отмечает, что не стоит забывать о природной фактуре обстановки в квартире. Дерево, велюровая обивка смогут добавить естественности.

"Более популярен скандинавский дизайн, легкий и натуральный стиль. Так, в хоумстейджинге в тренде мебель из 1970-х годов. Переделав ее, получается стильный интерьер", – отмечает эксперт.

В плане цветов стоит отдавать предпочтения теплым и также природным оттенкам – желтому, зеленому, коричневому. Белый в сочетании с таким колером может порадовать глаз и освежить обстановку, сообщает КП-Тюмень.