Эскизы о счастье смогут увидеть тюменцы

20 марта в 19:00 в молодежном театральном центре "Космос" 3 коллектива покажут основы для будущих спектаклей. Показ пройдет в декорациях обычной российской квартиры. Все эскизы посвящены одной теме — "Мир = Счастье". В набросках участники порассуждают, как повседневные мелочи окружающей обстановки влияют на чувства и состояние человека, сообщает КП-Тюмень.

— Я рассуждал о "квартирнике" и сразу представлял показ, как что-то маленькое и домашнее. К тому же, один петербуржец поставил спектакль прямо в своих апартаментах — чтобы привлечь внимание и найти потенциальных покупателей. Два этих факта и привели меня к этой идее, — поделился Артем Адутов, организатор Домашней театральной лаборатории.