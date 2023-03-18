Эскизы о счастье смогут увидеть тюменцы

14:41 18 марта 2023
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20 марта в 19:00 в молодежном театральном центре "Космос" 3 коллектива покажут основы для будущих спектаклей. Показ пройдет в декорациях обычной российской квартиры. Все эскизы посвящены одной теме — "Мир = Счастье". В набросках участники порассуждают, как повседневные мелочи окружающей обстановки влияют на чувства и состояние человека, сообщает КП-Тюмень.

— Я рассуждал о "квартирнике" и сразу представлял показ, как что-то маленькое и домашнее. К тому же, один петербуржец поставил спектакль прямо в своих апартаментах — чтобы привлечь внимание и найти потенциальных покупателей. Два этих факта и привели меня к этой идее, — поделился Артем Адутов, организатор Домашней театральной лаборатории.

Теги: спектакль
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