В Тюмени подготовили систему видеонаблюдения для досрочного ЕГЭ

Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению досрочного периода ЕГЭ-2023 в Тюменской области. Провайдер установил 48 IP-видеокамер в 11 аудиториях пункта проведения экзаменов и 13 аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

С первого дня досрочного периода видеонаблюдение будет обеспечиваться на базе защищенных оптических каналов связи. В каждом помещении для проведения экзаменов установлено не менее двух камер.

Госэкзамены в 2023 году пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 26 мая по 20 июня) и дополнительный (с 6 по 12 сентября). Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое разрешение видеокартинки и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора.

"Наши специалисты будут круглосуточно следить за работой программного обеспечения, обеспечивать поддержку портала “Смотри ЕГЭ” и его защиту от DDoS-атак. Все видеоданные с проведения экзаменов будут храниться в центрах обработки данных “Ростелекома” до 1 марта 2024 года. Дополнительно для повышения надежности записи сохраняются на локальных картах памяти, которыми оснащены все камеры", - сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

По словам директора департамента образования и науки региона Дины Горковец, досрочно сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике планируют сдать 92 и 70 школьников соответственно. Экзамен пройдёт в школе № 22 города Тюмени. Досрочный период необходим тем, кто по уважительным причинам не может экзаменоваться в основной (спортивные сборы или медицинские показания), а также выпускникам прошлых лет.

Видео из аудиторий будет транслироваться на портал smotriege.ru. Доступ к нему получат только аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели.