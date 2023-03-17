Кванториум проведёт образовательную смену для 48 одаренных детей

10:00 17 марта 2023
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Фото - https://vk.com/pioner_tmn

Технопарк "Кванториум" с 20 по 24 марта проведет образовательную смену "Кванторианских каникул" для 48 представителей региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области и 12 педагогов-наставников из 12 муниципалитетов, сообщает пресс-служба "Пионера".

Каждая смена "Кванторианских каникул" является тематической. В этот раз организаторов вдохновил эпический научно-фантастический фильм "Аватар"

Участники смены "отправятся на планету Пандора", где познакомятся с условиями жизни на ней. Их главной задачей станет выявление и решение существующих проблем, улучшение инфраструктуры для повышения качества жизни населения. Юных ученых-инженеров разделят на 4 отряда: альтернативная энергетика (энерджиквантум), информационные технологии (IT-квантум), логистические системы (автоквантум) и промышленная робототехника (робоквантум). Каждому отряду предстоит разработать несколько собственных проектов в одном из предлагаемых направлений.

"Дети ежедневно будут обеспечены "умным" отдыхом, познакомятся с философией agile-, scrum-технологией работы над проектами, овладеют необходимыми профильными знаниями для их реализации. Ребята примут участие в тимбилдингах, челленджах и прочих активностях, создадут и представят собственный проект на фестивале кейсов и решений "Квантофест". Во время смены планируются выездные экскурсионные программы, деловые, интеллектуальные и творческие игры и много познавательных и интересных мероприятий", – подчеркнули кураторы.

Теги: каникулы , одаренные дети
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