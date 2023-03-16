В России стартовал заключительный этап Олимпиады школьников

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам, на который приглашены более 6500 участников со всей России начался 16 марта.
Первыми пройдут олимпиады по химии, французскому языку и искусству (мировой художественной культуре).
На финал олимпиады по химии, площадкой для которого станет федеральная территория "Сириус", приглашены 313 школьников. Наш регион представят 4 участника 9-11 классов из физико-математической школы Тюменской области и средней общеобразовательной школы №18 г. Тобольска. Ребят ждут два теоретических тура и один практический, а также серия лекций и тематических экскурсий для учащихся и педагогов.
В Москву 17 марта приедут 230 участников ВсОШ по французскому языку. На площадке Российского университета дружбы народов запланированы письменный и устный туры олимпиады, а также образовательная программа. 2 участника из Тюменской области поборются за победу в испытаниях по этому предмету.
С 18 по 24 марта Татарстан примет финалистов олимпиады по искусству, в которой примут участие 262 старшеклассника, из них одиннадцатиклассница из средней общеобразовательной школы №70 г. Тюмени.
В Тюмени с 1 по 7 апреля на базе ТИУ пройдёт заключительный этап ВсОШ по информатике.
Торжественные церемонии открытия и закрытия финала олимпиады по всем предметам, а также мероприятия, посвященные Году педагога и наставника, впервые будут транслироваться в прямом эфире.
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