Уроки безопасности для граждан будут проводить в библиотеках Тюмени

В трех библиотеках Тюмени для неработающих жителей города проведут занятия по теме "Порядок доведения до населения сигнала гражданской обороны "Внимание всем!". Порядок действий при получении сигнала. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты", сообщает горадминистрация.

Занятия организованы департаментом безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени "в рамках подготовки неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности. Тюменцев ждут в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне на базе трёх библиотек:

- 14 марта в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3);

- 15 марта в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1);

- 16 марта в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а).

Начало занятий – в 11.00.