В Уватском районе пройдет фестиваль "Чудотворцы"

В Увате началась подготовка к традиционному фестивалю деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы". - В этом году мы примем фестиваль в восьмой раз, - сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Он стал традиционным для района и дает возможность мастерам познакомиться, обменяться опытом, а местным жителям понаблюдать за созданием произведения искусства.

На форуме будет и одно принципиальное новшество - мы разместим скульптуры в разных деревнях и селах, чтобы все жители района чувствовали себя причастными к фестивалю. Раньше их устанавливали на смотровой площадке около паромной переправы в правобережном Увате, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.