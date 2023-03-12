О воссоединение Крыма с Россией узнают ялуторовские школьники и студенты

С 17 марта в музее "Торговые ряды" пройдет цикл лекций "Возвращение в родную гавань". Школьникам и студентам Ялуторовска, гостям города в канун девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией расскажут об истории края, его значении и влиянии на культуру страны.

Ялуторовский музейный комплекс, по словам заведующей музейным комплексом (краеведческим музеем) Ларисы Раевской, традиционно каждую весну организует интересные мероприятия. "Формат лекции очень хорошо зарекомендовал себя, - рассказала она корреспонденту "Тюменской линии". – Тема возвращения в родную гавань остается неизменной, но всякий раз наполняется новым содержанием. История Крыма, его культура неисчерпаемы – полуостров был источником вдохновения для многих художников, поэтов, писателей.