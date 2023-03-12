В Тюмени состоялись гонки на льду

Финальный этап чемпионата и первенства Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплинах "гонки на льду" прошел на стадионе спортшколы "Старт XXI век".

В финальную часть основных заездов первенства Тюмени вошли девять спортсменов. Гонка проводилась в 12 заездах, плюс четыре юниорских финальных заезда.

В первенстве места распределились следующим образом: 1 место - Артём Еренчинов; 2 место - Артур Байдалинов; 3 место - Ринат Хайрулин. Победителя всего сезона: 1 место - Артем Мельников; 2 место - Артем Еренчинов; 3 место - Артур Байдалинов.

В зачете чемпионата Тюмени борьба на треке на протяжении всего гоночного дня не смогла выявить сильнейших. Михаил Ковалев и Андрей Утусиков завершили финал с одинаковым количеством очков. Назначенный по правилам дополнительный заезд выиграл Андрей Утусиков. Судьба 3 и 4 места решалась также в дополнительном заезде, который должен был выиграть Алексей Утусиков, самый опытный спортсмен ледовых гонок Тюменской области, но технические проблемы на втором круге лишили его "бронзы", которую завоевал Александр Байкалов. Второе место – у Михаила Ковалева, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.