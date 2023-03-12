Как укрепить и отрастить ногти рассказали тюменкам

12:29 12 марта 2023
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Отрастить длинные и крепкие ногти помогут ванночки, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии ТМУ Гульнур Сулкарнаева.

"Для роста ногтей рекомендованы теплые ванночки (вода, температурой 40) с морской солью – 20-30 минут, а также использование глицерина или гелей, где он входит в состав", - говорит профессор.

Специалист советует быть аккуратнее с декором для ногтей. Наклейки, бижутерия и прочие украшения создают рельеф на ногте, что создает проблему по поддержанию гигиены рук и как следствие по более тщательному уходу за ногтями, требующему использование дополнительных средств (щеточек, емкостей, растворов, спреев), сообщает Мегатюмень.

Теги: советы
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