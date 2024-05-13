В тюменских лесах за сутки выявлено 4 и ликвидировано 3 пожара

На 8 утра 13 мая по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области действует один локализованный лесной пожар, за прошедшие сутки зафиксировано 4 новых лесных пожара и ликвидировано 3 лесных пожара на общей площади 14,5 га, сообщает деплеса региона.

13 мая в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тюменской авиазоне - I класс (опасности нет).

14 и 15 мая в Уватской авиазоне прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - I класс (опасности нет).

Уважаемые жители региона! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах в течение всего пожароопасного сезона, а также запрет на посещение лесов в период действия особого противопожарного режима, которые установлены с 5 апреля.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.