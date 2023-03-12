Тюменцы держат в банках сотни миллиардов рублей

Объем сбережений на вкладах у жителей Тюменской области увеличился, сообщает Росстат. В четвертом квартале 2022 года счета граждан региона пополнились на 10,2%, в целом в 2022 году — на 4,7%. В 2021 году прирост составлял 8,9% и 4,3% соответственно.

По итогам трех месяцев в Уральском федеральном округе лидирует Челябинская область, где прирост составил 12,9%. Ямал (11,4%) на втором месте, Тюменская область - на третьем. При этом Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым по итогам года, здесь объем сбережений увеличился на 6%, сообщает Вслух.ру.