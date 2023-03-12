Тюменские врачи помогли мужчине с серьезной травмой руки

В приемное отделение Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) поступил мужчина с повреждением кисти, на которую упало зеркало. в срочном порядке были проведены обследования, которые выявили резанные раны нижней трети предплечья с повреждением восьми сухожилий и двух нервов.

"Пациент поступил с достаточно серьезным повреждением кисти, которое требовало безотлагательного оперативного лечения. Множественные ранения сухожилий и нервов даже получили особое название – повреждение типа "спагетти". Мы решили наложить несколько швов на сухожилия новым шовным материалом, а также сшить нервы", - рассказал кистевой хирург, микрохирург, травматолог-ортопед, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

После операции мужчина проходит реабилитацию по восстановлению функции кисти, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).