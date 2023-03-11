Тюменские стоматологи поучаствуют в соревнованиях

Тюменские студенты примут участие в региональной студенческой олимпиаде Уральского федерального округа. В ней в течение двух дней покажут свое мастерство студенты медицинских университетов УФО из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Практические задания будут включать подготовку зуба к протезированию, снятие слепков, изготовление коронки. На второй день будущие стоматологи будут соревноваться в мастерстве удаления зуба и наложения хирургических швов. Манипуляции будут производиться на фантомах и натуральном биологическом материале, определенный вид работ будет выполняться под хирургическим микроскопом.

Действия оценят компетентное жюри из числа преподавательского состава

стоматологических институтов и факультетов медицинских вузов округа, сообщает "Тюменская область сегодня".