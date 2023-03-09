Тюменская область собирает книги для школьников ЛНР

Жители Тюменской области менее чем за месяц собрали еще 3 800 книг для школьников Луганской Народной Республики, около 2 000 книг передали жители Тюмени и 1100 - жители Тюменского района.

Третью по счету акцию "Книги — Донбассу" проводят библиотеки Тюменской области и региональная Общественная палата, на проходит до 20 марта во всех муниципалитетах Тюменской области.

"Наша акция проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Тюменской области и Луганской Народной Республики. Собранные книги будут переданы в школы, в том числе – в наш подшефный город Краснодон", - сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Доставку книг, собранных в рамках акции, в Луганскую Народную Республику обеспечит правительство Тюменской области. Напомним, в июне 2022 года Губернатор Александр Моор передал Центральной городской библиотеке Краснодона 1 432 школьных учебника и 1 150 книг для внеклассного чтения.