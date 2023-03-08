Музей Словцова ждет тюменок на мастер-классы

Насыщенную и разнообразную культурную программу подготовили в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова к Международному женскому дню. 8 марта жителей и гостей Тюмени приглашают на мастер-классы, экскурсии и новые выставки.

В 15:00 начнется мастер-класс "Кастомизация шоппера", участники которого смогут выразить свое творческое Я и создать свой неповторимый дизайн шоппера, выбрав один из предложенных эскизов картин мировых художников, представленных на выставке "Шедевры художественной коллекции". Такая сумка станет отличным дополнением современного гардероба или приятным подарком на праздник. Возрастное ограничение 12+.

С 15:00 до 17:00 состоится мастер-класс "Роза - королева цветов", который откроет возможность создать свою уникальную розу. Самодельные цветы можно будет вручить близкому человеку на Международный женский день. Возрастное ограничение 6+.

В Детском центре "Музейляндия" с 16:30 начнется семейная игровая программа "Подари улыбку маме". Ребята и их родители вместе с музейным героем отправятся в волшебный мир "Радости и счастья". Здесь они выполнят веселые задания, проявят свою смекалку, ловкость, узнают о маленьких секретах "Маминой улыбки", а в завершение игровой программы смастерят подарки для любимых мам и посмотрят мультфильм. Возрастных ограничений нет.

Эксклюзив-экскурсия "Жемчужный блеск в портретах" пройдет в 18:00. Жемчуг - таинственный и живой камень, овеянный загадками и легендами. Предлагаем совершить экскурс в историю самого древнего драгоценного украшения, которое вдохновило великих художников на создание живописных шедевров. Возрастное ограничение 12+.

В этот день будет работать новая выставка "Тайны да Винчи", посвященная легендарным разработкам известного изобретателя. В черном выставочном зале представлены революционные разработки Леонардо да Винчи: парашют, катапульта, печатный станок, прожектор, домкрат, летательный аппарат и многие другие. Посетить экспозицию можно с 11:00 до 20:00. Без возрастных ограничений.