В музеях Тюмени и Увата появятся мультимедиа-гиды с дополненной реальностью

Выставки "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники" музея "Усадьба Колокольниковых" и "От палеозоя до наших дней" Краеведческого музея Уватского района "Легенды седого Иртыша" прошли отбор среди государственных и муниципальных музеев РФ на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности.

В 2023 году на цифровой платформе "Артефакт" в стране появится не менее 67 таких мультимедиа-гидов.

Платформа "Артефакт" разработана Министерством культуры РФ в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". В Тюменской области 13 выставок, в том числе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, музея семьи императора Николая II, Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, Дома Муравьева-Апостола, уже представлены на этой платформе.