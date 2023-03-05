Бесплатные кинопоказы анимации состоятся в Тюмени

В Тюмени четвертый раз подряд состоятся кинопоказы рамках акции "Открытая премьера". Об этом корреспонденту Мегатюмени рассказала киновед, преподаватель ТГИК Наталья Соколова.

"Организует просмотры некоммерческая организация кинопросвещения "КинЗА", председателем которой я являюсь. Идея "Открытой премьеры зародилась в Суздале, и мы уже несколько лет поддерживаем коллег, занимаясь просветительской деятельностью", - говорит Наталья Павловна.

"Тюменские зрители увидят 43 новых отечественных короткометражных анимационных фильма и эпизода сериалов различных студий, которые объединены в пять программ, адресованные всем возрастам", – добавляет киновед.

Кинопоказы стартуют 15 марта. Завершится программа 18 марта. Всего будут задействовано семь городских площадок - Информационно-библиотечный центр для молодежи; мультицентр "Контора пароходства", ДТиС "Пионер", ДКиТ "Торфяник", киноклуб в ТОНБ и ТГИК.