Бесплатные кинопоказы анимации состоятся в Тюмени

20:17 05 марта 2023
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В Тюмени четвертый раз подряд состоятся кинопоказы рамках акции "Открытая премьера". Об этом корреспонденту Мегатюмени рассказала киновед, преподаватель ТГИК Наталья Соколова.

"Организует просмотры некоммерческая организация кинопросвещения "КинЗА", председателем которой я являюсь. Идея "Открытой премьеры зародилась в Суздале, и мы уже несколько лет поддерживаем коллег, занимаясь просветительской деятельностью", - говорит Наталья Павловна.

"Тюменские зрители увидят 43 новых отечественных короткометражных анимационных фильма и эпизода сериалов различных студий, которые объединены в пять программ, адресованные всем возрастам", – добавляет киновед.

Кинопоказы стартуют 15 марта. Завершится программа 18 марта. Всего будут задействовано семь городских площадок - Информационно-библиотечный центр для молодежи; мультицентр "Контора пароходства", ДТиС "Пионер", ДКиТ "Торфяник", киноклуб в ТОНБ и ТГИК.

Теги: кино , мульфильм
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