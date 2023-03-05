В танцевальном проекте для всей семьи могут принять участие тюменцы

Проект "Танцуем всей семьей", начал работу на базе студии "Алекса". Об этом рассказала директор спортивной школы "Тура" Александрина Леонтьева, выступая на форуме регионального движения "Союз женщин России", сообщает "Тюменская область сегодня".

– Мы ставили цель организовать досуг путем привлечения всех членов семьи в спортивную деятельность и в тематические мероприятия. Хотя бы один раз в неделю. И это у нас получилось. В проекте приняли участие более 700 человек. Это не только семьи из Тюмени, но и из Ялуторовска, – поделилась Александрина Леонтьева. – Занятия проводились по месту жительства в разных точках жилого района Тура.

Проект впоследствии подхватили в Тавде Свердловской области.

– Кульминацией стал суперкубок по ча-ча-ча, где танцевали папы с дочками, мамы с сыновьями – всего 34 пары. Уровень их подготовки оценили даже профессионалы, – добавила директор школы. – Мы подали документы на муниципальный грант и успешно реализовали его в 2022 году. После при поддержке мэрии был проведен большой цикл событийных семейных мероприятий для жителей Туры.