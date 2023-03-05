Музеи региона победили в двух грантовых конкурсах

Тюменское музейно-просветительское объединение (ТМПО) стало победителем грантового конкурса программы Особый взгляд "Special view" на создание тактильных копий музейных экспонатов.

Для адаптации выбраны пять произведений художников К. Брюллова, В.Л. Боровиковского, В.В. Верещагина, И.Ф.Хруцкого, В.В.Кандинского. На средства гранта будут изготовлены тактильные модели и этикетки к ним.

Благодаря другому ранту в двух музеях Тюменской области появятся мультимедиа-гиды с дополненной реальностью.

Определены победители отбора среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности. В 2023 году на цифровой платформе "Артефакт" в стране появится не менее 67 таких мультимедиа-гидов.

По материалам департамента культуры Тюменской области.