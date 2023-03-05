Тюменские автоинспекторы продолжают бороться с "бесправниками"

Весной и в межсезонье, движение по автодорогам автомобилистов, не имеющих достаточных навыков управления транспортом и теоретических знаний ПДД, может быть особенно опасным из-за сложных погодных условий, возможных гололедов, обледенений проезжей части, ледяного дождя и туманов, сообщает ГИБДД Тюменской области.

С наступлением теплой погоды водителей, управляющих транспортом без соответствующего права, становится больше. В выявлении таких водителей автоинспекторам поможет система "Паутина", в базу которой внесены водители, лишенные права управления транспортом.

За первые два месяца этого года сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом 708 "бесправников", тем самым сделав дороги безопаснее для других участников движения.