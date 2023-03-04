Юрий Баранчук рассказал, в чем нуждаются наши бойцы в зоне спецоперации

Депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук рассказал, что требуется военным в зоне СВО:

— Для себя никто не просит вообще ничего. Все в дело. Парням нужны электроды, генераторы. Генераторы вообще нужны везде и всегда, их много не бывает. Также, как и масло для этих генераторов, тоже всегда нужно.

В начале спецоперации был сформирован крупный саперный батальон, которому со всей страны отправляют тракторы для решения задач. Однако тракторы эти были преимущественно заграничного производства, и поэтому Министерство обороны не может поддерживать их комплектующими, запчастями, горюче-смазочными материалами. А техника должна работать.

— И они обращаются ко мне за помощью. Уточняю: "Может и вам что-нибудь нужно?" Нет, говорят, помогите наладить работу техники. В итоге достали им масло, фильтры, прочие комплектующие.

В продуктах, по словам Юрия Баранчука, бойцы не нуждаются. Они накормлены, не голодают. Не хватает в основном элементарных предметов. Например, тем, кто ближе к передовой, необходимы резиновые сапоги, стельки, газовые баллоны, полиэтиленовая пленка. Ей обтягивают крыши сооружений, укреплений, чтобы было сухо, не попадали внутрь снег, вода, ветер не продувал, сообщает Вслух.ру.