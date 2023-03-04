Тобольские хирурги помогли сохранить репродуктивное здоровье пациентке

Врачи тюменской областной клинической больницы №1 помогли жительнице Тобольска сохранить репродуктивное здоровье. Диагноз "многоузловая миома матки" поставил женщину перед риском удаления органа – это ей советовали во многих медучреждениях. А она категорически не хотела лишаться возможности еще иметь детей. Ситуацию усугубляла анемия тяжелой степени. Хирургическое вмешательство грозило серьезными осложнениями.

Женщина обратилась к врачам тюменской ОКБ №1. "Мы как конечная инстанция гинекологической службы в регионе. За нами только Москва. Могу со всей ответственностью сказать, что за последние 10-15 лет, мы ни разу не отправили наших пациентов за помощью в другой регион. Все проблемы решали здесь и справлялись достойно", - рассказала Ирина Чиликина, акушер-гинеколог хирургического отделения №2 ОКБ №1.

Поднять гемоглобин удалось консервативными методами и пациентку допустили к операции. Хирурги провели ей миомэктомию – удалили из мышечной стенки матки более 30 узлов от 2 до 10 см в диаметре. Операция прошла успешно. На пятые сутки пациентку выписали домой, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).