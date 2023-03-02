Моор вручил благодарности за тюменским женщинам за участие в гуманитарных акциях

Губернатор Александр Моор вручил жительницам региона благодарственные письма правительства Тюменской области за активное участие в благотворительных проектах и гуманитарных акциях.

Чествование состоялось в рамках встречи с женским активом регионов Уральского федерального округа, которая прошла в Тюмени в преддверии Международного женского дня.

Отметив вклад женщин в развитие региона и страны, губернатор вручил благодарности члену общественного совета партийного проекта "Женское движение "Единой России" в Тюменской области Светлане Бабич, координатору проекта в Абатском районе Марине Братцевой, члену Голышмановского отделения Союза женщин России Елене Герасимчук, руководителю Заводоуковского отделения Союза женщин России Екатерине Голик и члену Тобольского отделения Союза женщин России Алле Ларионовой.

"Встретился сегодня с мудрыми, сильными, профессиональными, отзывчивыми и самое главное – неравнодушными к происходящему вокруг представительницами федеральных и региональных организаций Союза женщин России, "Женского движения Единой России", гостьями из регионов Уральского федерального округа. Выразил благодарность за огромную поддержку Донбасса и наших бойцов. Тонны гуманитарной помощи и посылок военнослужащим уходят в зону специальной военной операции благодаря усилиям женщин. Очередное подтверждение того, что в трудную минуту они становятся надежной опорой мужчинам – защитникам Отечества", - прокомментировал мероприятие в своём Telegram-канале Александр Моор.