Родители и дети в Тюмени могут сыграть в одном спектакле

С 15 по 21 марта в Тюмени пройдет театральная документальная лаборатория "Когда мама была маленькой". В нем примут участие 30 человек – дети 7-12 лет вместе со значимым для них взрослым. Мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тети и их маленькие актеры в течение шести дней будут вместе создавать документальный спектакль, основанный на воспоминаниях. Также им предстоит пройти интенсивный театральный тренинг по актерскому мастерству, драматургии, танцу и сценографии.

"Театр должен объединять разные поколения семьи. На нашем театральном тренинге дети и родители превратятся в одну команду и вместе поставят спектакль о юношеских проделках и страхах, обидах и радостях, неудачах и триумфах мам и пап", –рассказала режиссер и автор проекта москвичка Марфа Горвиц.

"Проект предполагает интенсивные занятия каждый день на протяжении 6 дней с 15 по 21 марта. Очень важно, чтобы и взрослый, и ребенок смогли присутствовать на всех днях лаборатории без пропусков. Мы готовы предоставить детям справку-освобождение от школы на период лаборатории. Взрослым также важно организовать время так, чтобы максимально интегрироваться в этот эксперимент", – рассказала директор фестиваля "Малая сцена" Светлана Ханжина.

Благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив участие в лаборатории бесплатное. Для этого необходимо подать заявку, заполнить информацию и приложить видео, в котором ребенок рассказывает историю взрослого о самом большом успехе или самом большом провале в его жизни. Организаторы изучат каждую заявку и пригласят наиболее подходящих для творческого эксперимента.

Результатом занятий станет спектакль, 24 марта его смогут посмотреть участники фестиваля "Малая сцена", а в апреле он войдет в репертуар театрального центра "РяДом", будет играться 1-2 раза в месяц и станет доступен для всех желающих.

IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских театров "Малая сцена" пройдет в Тюмени 23-26 марта. В нем примут участие 10 подростковых театров со всей страны. Особенность фестиваля в том, что он посвящен именно современному театру – в программу включены работы, которые "общаются" с подростками на понятном живом языке, а актеры 8-16 лет играют для своих же ровесников. В репертуаре – документальные спектакли, спектакли по современной драматургии, прозе и даже классика, но адаптированная, нашедшая способ быть понятной подростку. Кроме того, во время фестиваля режиссеры театров-участников и школьные педагоги смогут принять участие в образовательной программе.