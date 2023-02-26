Об особенностях авитаминоза рассказала терапевт

По словам врачей, весна является непростым периодом для истощенного зимой организма. Сезонная разбалансировка эндокринной системы дает о себе знать. Иммунитет ослабляется, мы легко заражаемся вирусными заболеваниями, и хронические обостряются. Улучшить самочувствие можно рационом питания.

- Больше ешьте овощей и фруктов, богатых растительной клетчаткой, зелени необходимо восполнять дефицит витаминов, - говорит врач-терапевт Глафира Рашова. – Употребляйте кисломолочные продукты. Ешьте привычные для вас продукты питания – они лучше усваиваются организмом. Например, картофель, морковь, свекла, капуста, яблоки. Обязательно включите весной в свой рацион питания квашенные и соленые овощи.

Полезно пить различные ягодные морсы. В весеннем меню должны быть мясные и рыбные блюда. Белки нужны организму для нормальной работы иммунной системы. Не следует весной сидеть на диетах, сообщает Мегатюмень.