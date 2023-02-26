Тюменский Медицинский город стал обладателем сертификата качества и безопасности от Росздравнадзора

В декабре прошлого года специалисты Медгорода успешно прошли внешнюю оценку экспертами Национального института качества и получили свидетельствующий об этом сертификат.

Внешнюю оценку прошла и амбулаторно-поликлиническая служба Медгорода - поликлиника, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, центр женского здоровья и клинико-диагностическая лаборатория.

Эксперты провели анализ региональных и внутриучрежденческих локально-нормативных актов, оценили уровень знаний, умений и навыков работников, интервьюировали пациентов и посетителей об уровне удовлетворенности получаемыми медицинскими услугами.

Клинико-диагностическая лаборатория на сегодня является первой сертифицированной лабораторией в Тюменской области, а всего в России успешно прошли эту процедуру только три лаборатории. Всего в 2022 году на базе клинико-диагностической лаборатории Медгорода выполнено более 547 тысяч лабораторных исследований. Количество обследованных пациентов составило 130 тысяч человек, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).