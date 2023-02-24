На Базарной площади в Тобольске пройдет Широкая Масленица

Площадки Масленицы в Тобольске 26 февраля будут соответствовать дням масленичной недели: "Заигрыш", "Лакомка", "Разгуляй", "Тещины вечерки" и "Золовкины посиделки".

Для гостей приготовлено театрализованное представление с игровыми заданиями для зрителей, рассказывающее про традиции каждого дня. Главный приз праздника - мангал и 10 кг шашлыка.

В 10 утра на Базарной площади начнет работу ярмарка. В 13 часов на новой большой сцене стартует концертная программа "Разгуляй" от артистов Центра искусств и культуры Тобольска и приглашенного ансамбля "ЯромилЪ" (г. Тюмень).

Одним из ярких моментов праздника станет масленичный столб - самые смелые с 13:00 смогут побороться за сертификаты на бытовую технику, а гости праздника активно их поддержат.

Впервые в Тобольске пройдут поросячьи бега. В 13:30 три поросенка: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф побегут наперегонки по специально оборудованной трассе.

Будут и традиционные площадки: богатырские потехи, где можно поучаствовать в бое подушками и в других силовых конкурсах. Братья Арангуловы проведут силовое шоу, где примут участие сильнейшие люди Тюменской области. Дети и взрослые смогут побывать на Народном базаре, где без денег можно обменяться красивыми вещицами и игрушками, сообщает Анастасия Гулина, пресс-секретарь главы города Тобольска.