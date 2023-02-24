Стала известна программа празднования Масленицы для жителей Лесобазы

Народное гуляние "Широкая Масленица" на тюменской Лесобазе состоится 26 февраля. Оно пройдет в сквере Казачьи луга по адресу: ул. Домостроителей 22/2.

Как рассказали в МАУК "Центр русской культуры", программа одновременно пройдет на нескольких площадках. На сцене - песни, танцы и забавы, где всех гостей ожидают яркие и запоминающиеся выступления творческих коллективов, театрализованная зарисовка, а в перерывах между выступлениями - знакомство с масленичными традициями, конкурсы с призами от организаторов и партнеров мероприятия.

Самые смелые и сильные смогут проявить свои способности на соревнованиях по поднятию гири "Силачи-ловкачи", сообщает Вслух.ру.



На интерактивной площадке "Подходи, торопись, на Масленке веселись" желающие смогут заплести косы Царевне, забросить калачи на дерево, "напечь блинов", посоревноваться, пробежав с другом в гигантских штанах, и пройтись на ходулях.

В рамках мероприятия состоится награждение победителей конкурсов: "Сибирский валенок" и "Герои Отечества. Профессии".