Где содержится витамин А, рассказали тюменцам

Жирорастворимый витамин А является целой группой биологических веществ. Под ним принято понимать множество соединений, которые влияют на наш организм и помогают ему выполнять важнейшие функции. Одна группа витамина называется ретиноиды, другая – каротиноиды.

Ретинол мы получаем из животных продуктов: рыбьего жира, яиц, сливочного масла и молока. Этот элемент является важной частью процесса регенерации клеток кожи и костной ткани, помогает в работе зрительного анализатора и считается хорошим антиоксидантом.

Каротиноиды играют роль антиоксиданта и регулятора на клеточном уровне, вносят большой вклад в поддержание витаминного статуса, обеспечивают защиту сетчатки глаза. Больше всего каротиноидов содержится в красных и желтых овощах и фруктах, в шпинате и брокколи. Каратиноиды имеют свойство превращаться уже в организме в ретиноиды, чтобы восполнить их недостаток.

Понять, что организму недостает витамина А, можно по общей сухости кожи и слизистой – появлению конъюнктивов, фолликулярному гиперкератозу и куриной слепоте.

По данным тюменского Роспотребнадзора, взрослому человеку в сутки необходимо 0,8-1 мг витамина А в ретиноловом эквиваленте. Но специалисты не рекомендуют злоупотреблять БАДами в вопросе этого элемента.