В прошлом году получили и отправили Почтой России более 24 тысяч крупногабаритных грузов

Почта России развивает услугу перевозок крупногабаритных отправлений и сборных грузов. В 2022 г. организации региона получили и отправили по почте свыше 24 000 нестандартных крупногабаритных посылок общим весом 1890 тонн. Максимальный вес одного такого отправления достигает 500 кг.

Чаще всего принимали грузы из Москвы и Владивостока, а отправляли в ХМАО и ЯНАО. Популярные отправления: велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты. В прошлом году в топ отправок также вошли подвесные кресла-коконы, кровати и матрасы, сообщает Мегатюмень.

Сервис крупногабаритных отправлений доступен только для организаций, заключивших договор с Почтой России. В услугу "Крупногабаритное почтовое отправление" входит прием, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных грузов. Максимальные габариты отправления: 300х130х190 см и вес до 500 кг.