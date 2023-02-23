Как поздравляют семейные пары с юбилеем, рассказали в ЗАГСе

В комитете ЗАГСа по-особому поздравляют пары, которые вместе прожили от 50 лет. Такие мероприятия стали же традиционными, однако требуют особой подготовки от сотрудников. Об этом корреспонденту АиФ-Тюмень рассказала главный специалист отдела государственной регистрации заключения брака Комитета ЗАГС Администрации города Тюмени Наталья Позднякова.

"Проведение юбилеев супружеской жизни для пар, проживших в законном браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет стало традиционным. На этих церемониях мы поздравляем тех, кто прожил вместе с любимым человеком долгую жизнь, эти мероприятия волнительные и трогательные", – отмечает специалист.

Также она отмечает, что для каждой пары специалисты Комитета ЗАГС готовят сценарий, изучают историю семьи и знакомства.