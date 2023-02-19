Масленичная неделя в 2023 году начнется 20 февраля

Масленица делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. В первые три дня хозяйкам надо заниматься домашними делами, делать уборку. С четверга начнется Широкая Масленица. В эти дни любые работы по хозяйству и по дому запрещаются. Разрешается только печь блины, развлекаться и общаться с родными, друзьями. Масленую неделю часто еще называют Сырной седмицей. В этот период нельзя есть мясо, зато можно сыры и разные молочные продукты. Главный символ Масленицы – блины. Их пекут всю неделю.

- Недаром в народе Масленицу именуют обжорной, - говорит почитательница этого праздника Марина Яшина. – Сейчас огромное количество рецептов блинов: на кефире, молоке или простокваше, с творогом, мясом или экзотическими начинками, тоненькие или потолще, сытные или десертные.

В православной трактовке Масленая седмица — это не столько неделя веселья, сколько неделя подготовки к Великому Посту, прощения, примирения. Завершает Масленую неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие люди просят друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды, уточняет АиФ-Тюмень.

Наталья Цепилова, директор Голышмановской школы искусств: Я сама и вся моя семья любим блины. Готовлю их точно пару раз за месяц. Делаю блины по классическому рецепту: 3 яйца, литр молока, щепотка соли, ложка сахара и муки, чтобы было жидкое тесто. Пеку на трех сковородках одновременно - так получается быстро. В Масленичную неделю главное, чтоб блинов было много и продуктов, с чем их есть – сливочное масло, сметана, варенье, мед и сгущенка.