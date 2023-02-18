Моор поручил выделить 130 млн рублей на выплаты ко Дню Победы

130 млн рублей будет выделено из бюджета Тюменской области на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, сообщил губернатор Александр Моор.

"Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла. Представители героического поколения, которому мы всегда будем благодарны", - сообщил Моор.

В информцентре правительства ТО пояснили, что выплаты дифференцированные.

10 тысяч рублей получат:

▫️участники Великой Отечественной войны;

▫️бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

▫️граждане, награждённые знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя";

▫️вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

5 тысяч рублей выплатят:

▫️жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР);

▫️тюменцам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно;

▫️детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.

Единовременные выплаты поступят и жителям области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.