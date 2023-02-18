Посетители ялуторовского музея могут узнать о развитии уездной торговли и купечестве

В ялуторовском музее "Торговые ряды" для посетителей подготовили интересные выставочные проекты, рассказывающие об истории развития торгового дела и его главных героях – местных купеческих династиях.

С 9 февраля специалисты музея знакомят гостей с выставкой "Торговля в уездном городе". Ялуторовск и Ялуторовский уезд славился ярмарками и многочисленными торжками. В самом городе проходили четыре сезонные ярмарки: Никольская, Благовещенская, Сретенская и Сергиевская. Торговцы и мастеровой люд съезжались из разных мест и предлагали свой товар: от оконного стекла, скобяных изделий, деревянной утвари, пестряди до коровьего масла, муки, пряников, патоки и многого другого. Все эти предметы торговли и могут видеть посетители выставки.

Еще один выставочный проект музея называется "Ялуторовское купечество на службе Отечеству". В интерьере купеческой гостиной можно узнать о предпринимательской и меценатской деятельности ялуторовских купцов: Колмаковых, Балакшиных, Гусевых, Мамонтовых. Они сыграли заметную роль в формировании сибирского рынка, архитектурного облика города, развитии железнодорожного строительства и промышленности.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса