Мастерица из Ялуторовска создает необычные украшения

14:49 18 февраля 2023
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Цветы, броши из фоамирана, украшения для волос из атласных лент делает мастерица из Ялуторовска Анастасия Прудаева. Ее изделия можно приобрести на ярмарках, фестивалях и в ее группах в соцетях.

"Данной техникой увлекаюсь уже восемь лет. С детства занималась различными видами декоративно-прикладного творчества. Когда родилась дочь, захотелось каких-то необычных заколок и бантиков для нее. Начала изучать эту тему, искать в Интернете информацию. Сначала делала только для себя, но сейчас уже не могу остановиться и делаю изделия для продажи", - добавила она.

На создание украшений у мастерицы уходит немного времени. Эскизы она придумывает сама, что-то спрашивает у дочери.
"У нас с ней вкусы совпадают. Часто прошу ее подсказать, как закончить изделие, она с радостью помогает", - отметила Анастасия Прудаева.
Ежемесячно она приобретает более 10 метров атласных лент. Самые ходовые материалы розовых оттенков, сообщает Тюменская линия.

Теги: хобби , Ялуторовск
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