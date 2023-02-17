Тюменский композитор Валерий Серебренников отметит свой юбилей концертом "7-0"

2023 год - юбилейный для тюменского композитора, поэта, исполнителя, педагога, продюсера Валерия Серебренникова. 24 февраля ему исполняется 70 лет.

Валерий Павлович создал множество ярких произведений для детских хоровых коллективов. Особое место в его творчестве занимает жанр песни. Многим Валерий Серебренников известен как композитор областного фестиваля-конкурса "Волшебная нота". А в последние годы он уделяет внимание написанию и постановке мюзиклов и опер для детей.

С концертами и методической помощью Серебренников побывал почти во всех городах Тюменской области. Сегодня он ведет просветительскую деятельность в школах.

Юбилей композитор отметит концертом "7-0". В нём примут участие хоры ДШИ и Хоровая капелла Тюменской филармонии, джаз-оркестр "Золотая труба", эстрадные солисты. Прозвучат любимые многими произведения "Солнечные зайчики", "Город детства", "Как и прежде, я жду тебя…". Сам юбиляр исполнит композицию "Остаётся любовь".