В Тюмени назовут победителей конкурса детской рукописной книги

Завершен областной конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Жюри под руководством поэтессы и писательницы Антонины Марковой определило победителей и призеров в пяти номинациях, их назовут 17 февраля в 16:00 в Тюменской областной научной библиотеке.

В этом году на конкурс поступило 149 книг от 412 человек из Тюмени, Тобольска, Нового Уренгоя, Абатского, Упоровского, Викуловского, Юргинского, Аромашевского, Армизонского, Казанского районов. Книги написаны в разных жанрах – рассказы, стихотворения, сказки, загадки, поэмы. Участники конкурса творчески подошли к оформлению своих изданий, используя самые разные техники и материалы: выжигали и вырезали по дереву, украшали книги поделками из бисера и вышивкой, делали иллюстрации из природных материалов, лепили из соленого теста и пластилина.

Проект "Конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой имени Д. И. Менделеева за счет гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов. Уточнить информацию о победителях и церемонии награждения можно по тел. (3452) 565-053.