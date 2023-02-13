База данных о талантливых тюменцах в 2022 году пополнилась на 3 тысячи человек

Региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской области содержит сведения о 10 тысячах одаренных тюменцев, 3 тысячи из них внесены в этот реестр в 2022 году.

С целью поддержки и дополнительной мотивации подрастающего поколения с 2014 года в Тюменской области ведется Региональная база данных талантливых детей и молодежи. Ее участники – это увлеченные дети, подростки, студенты и работающая молодежь в возрасте от 5 до 35 лет, достигшая высоких результатов в спорте, творчестве, учебе, волонтерстве и т.д.

Какую поддержку можно получить?

Участие в региональной базе предполагает определенную программу поддержки. Например, талантливые подростки со всего региона бесплатно участвуют в тематических сменах "Кванторианских каникул", которые несколько раз в год проводятся на базе Детского технопарка "Кванториум" ДТиС "Пионер", имеют дополнительные баллы при оценке портфолио для участия в "Губернаторской ёлке", а также при отборе в региональную делегацию в ВДЦ "Орленок", школьники могут быть зачислены на обучение в образовательные организации (классы) с углубленным (с 5 класса) или профильным (с 10 класса) изучением отдельных предметов без проведения отборочных процедур, учащиеся 7-11 классов без конкурсного отбора проходят в учебно-научную школу ТюмГУ. Каждое отдельное учреждение может разработать внутреннюю систему поддержки и поощрения талантливых ребят. Например, во Дворце творчества и спорта "Пионер" участники базы могут быть переведены на бюджетные места.

Как попасть в список талантливых?

Для того чтобы стать участником Региональной базы данных талантливых детей и молодежи, необходимо:

– соответствовать установленному возрастному цензу – от 5 до 35 лет;

– участвовать в мероприятиях из списка, утвержденного экспертным советом, по итогам которых информация о победителях и призерах вносится в Региональную базу данных. В зачет идут 1, 2 и 3 места, достижение должно быть документально зафиксировано протоколами, грамотами или дипломами;

– в течение 30 дней после завершения мероприятия направить пакет документов, подтверждающий достижение, оператору Региональной базы данных.

Администратором базы в Тюменской области является Дворец творчества и спорта "Пионер". Информация об участниках аккумулирована на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области", там же размещен утвержденный перечень мероприятий на текущий год.

В 2022 году департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области утвержден нагрудный знак участника Региональной базы данных талантливых детей и молодежи. Первое вручение специально отчеканенных знаков состоялось на августовской педагогической конференции, затем – на итоговом мероприятии регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область", ИНФОТЕХ Junior 2022, в Школе инженерного резерва ТИУ, в школах региона.

Региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской области реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".