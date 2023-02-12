Почта России назвала популярные направления экспорта среди тюменцев

Почта России составила топ наиболее востребованных направлений экспорта почтовых отправлений из Тюменской области. Больше всего посылок за границу тюменцы отправили в США (25%), Казахстан (8%), Китай и Германия (по 7%) и Беларусь (6%).

Всего в прошлом году жители региона отправили 8600 международных посылок. В основном, лидерами по объему экспорта за рубеж традиционно являются жители крупных городов.

Чаще всего в экспортных посылках тюменцы отправляют документы, подарки, товары народного потребления и одежду. Значительная часть экспортеров – это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые "мейкеры" из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви.

Интерес предпринимателей к экспорту товаров вырос после существенного упрощения оформления и отправки таких посылок. Для пользователей сервиса "Личный кабинет" на сайте Почты России открылась возможность самостоятельно заполнять и готовить всю сопроводительную документацию, в том числе получить цифровое подтверждение нулевой ставки НДС. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте ФТС России и воспользоваться опцией "Подача декларации в ФТС" в Личном кабинете на сайте Почты России, сообщает Мегатюмень.