ХК "Рубин" завершит регулярный чемпионат ВХЛ на выезде

Тюменскому ХК "Рубин" предстоит провести еще два матча в рамках регулярного чемпионата PARI ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Оба пройдут на выезде на следующей неделе.

15 февраля тюменцы сыграют с "Ростовом" в Ростове-на-Дону. 17 февраля — с "Бураном" в Воронеже, сообщает Вслух.ру.

На данный момент в сезоне тюменский "Рубин" провел 48 матчей из 50-ти, набрав 66 очков. У команды было 28 побед, в том числе 22 — в основное время, 4 в овертайме и 2 — по буллитам. Также было 20 проигрышей, в том числе 10 — в основное время.