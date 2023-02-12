Спектакль, отмеченный на фестивале "Золотая Маска", смогут посмотреть тюменцы

27 и 28 февраля, 1 и 2 марта в Молодежном театральном центре "Космос" покажут спектакль "Моя комната". Он вошел в афишу спецпрограммы "Золотой Маски" "Маска Плюс".



"Мою комнату" создали в жанре вербатим, то есть в спектакле воспроизводится живая, неотредактированная речь. Это — спектакль без актеров, с аудио, видео и элементами дополненной реальности. Зритель "попадет в гости" к людям, у которых диагностированы ментальные расстройства. Герои расскажут свои истории про то, как их не принимают близкие, про потери, поддержку и надежду.

Посетить спектакль можно в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00. Постановка для одного зрителя, старше 18-ти лет, сообщает П-Тюмень.