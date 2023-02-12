Юные жители Ялуторовска знакомятся с родной природой

В одном из подразделений Ялуторовского музейного комплекса – "Дом природы" - существует практика сотрудничества со школами города. О природе родного края рассказывают на музейных уроках.

Так на уроке "Зеленая аптека" в музее им рассказывают о том богатстве, которое можно встретить, буквально выйдя на улицу, на луг, или в лес. Школьникам интересно узнать, что история лекарственных растений уходит в глубокое прошлое и еще древние люди использовали их для лечения целого ряда заболеваний. Сейчас в медицине практически используется более 250 видов растений.

На музейном уроке "Крылья планеты" школьников знакомят с живущими рядом птицами. Зачем кольцуют птиц, как это происходит, кто координирует эту работу, а также какие интересные данные могут получить ученые для решения вопросов охраны птиц, благодаря кольцеванию – на все эти вопросы ответят сотрудники музея.

Проводятся в "Доме природы" и лекции для учащихся, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.