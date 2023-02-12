Как оперативно проверить подлинность чеков, рассказали тюменцам

18:47 11 февраля 2023
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В Тюменской области выросла выручка по кассам, применяемым на рынках и ярмарках. В декабре 2022 года она увеличилась на 162 млн рублей или на 43% по сравнению с предыдущим декабрем.

Так, последняя показала, что на рынках и ярмарках области на 983 торговых точках работают 707 налогоплательщиков, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

В результате вышеуказанных мероприятий вынесено 8 предостережений. Одного продавца после контрольной закупки привлекли к административной ответственности, сообщает Вслух.ру.
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Бесплатное мобильное приложение "Проверка чека" позволяет оперативно проверить чек по QR-коду, сообщать о выявленных нарушениях, а также жаловаться на продавцов.

Теги: покупки
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