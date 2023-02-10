Музей погранвойск открыли в Тобольске

Музей пограничных войск 10 февраля открыли в Тобольске, в торжественной церемонии принял участие глава города Максим Афанасьев.

"Спустя несколько лет кочевой жизни, музей наконец-то обрел дом, где наши пограничники здорово все обустроили", - прокомментировал событие глава города.

Афанасьев подчеркнул, что "только личным примером можно показать, что такое трепетное отношение к своей истории, к своей стране. и то, что сделало тобольское братство пограничников, как раз этот отличный пример".

Глава муниципалитета предложил школам организовать в музей массовые экскурсии и провести конкурс на лучший рисунок на тему пограничной службы, а лучшие работы после разметить на стенде при входе в музей.