Более 4 тысяч тюменцев занимаются научно-исследовательскими проектами

4 046 человек в Тюменской области занимаются научно-исследовательскими разработками, из них 3158 человек — в области технических наук, сообщает информцентр правительства ТО.
Отмечается, что 60% исследователям нет и 39 лет. В числе ученых региона — 91 доктор и 410 кандидатов наук, 710 аспирантов. Действует 17 диссертационных советов. В 2022 году 12 аспирантов отмечены стипендиями губернатора 5 молодых ученых из 3 вузов региона получили гранты Президента России.
В День российской науки губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил местных исследователей за вклад в развитие научного потенциала региона:
На протяжении последних лет в Тюменской области мы целенаправленно предпринимаем шаги по наращиванию нашего научно-технологического потенциала, укрепляем научную инфраструктуру, поддерживаем лаборатории и исследовательские проекты, в том числе участников Западно-Сибирского НОЦ, которые уже демонстрируют первые результаты. Сегодня наука региона – это сплав опыта и молодости, идей и практики, традиций и новых возможностей.
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