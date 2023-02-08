Более 4 тысяч тюменцев занимаются научно-исследовательскими проектами

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4 046 человек в Тюменской области занимаются научно-исследовательскими разработками, из них 3158 человек — в области технических наук, сообщает информцентр правительства ТО.

Отмечается, что 60% исследователям нет и 39 лет. В числе ученых региона — 91 доктор и 410 кандидатов наук, 710 аспирантов. Действует 17 диссертационных советов. В 2022 году 12 аспирантов отмечены стипендиями губернатора 5 молодых ученых из 3 вузов региона получили гранты Президента России.

В День российской науки губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил местных исследователей за вклад в развитие научного потенциала региона: