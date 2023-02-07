Более 11 тысяч человек в Тюменской области будут сдавать ЕГЭ в 2023 году

11 168 человек в Тюменской области в этом году будут сдавать ЕГЭ, из них 10 715 человек - выпускники текущего года, сообщает ТОГИРРО.

1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2023 году.

ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля); основной (с 26 мая по 1 июля); дополнительный (с 6 по 19 сентября).

Самый массовый экзамен - по русскому языку (11 168 человек). Это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании, его результаты необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки.

Второй обязательный предмет - математика. Экзамен профильного уровня выбрали 3 927 участников, базового уровня - 7 140 человек.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 3 715 участников.

Далее идет информатика и ИКТ, популярность которой растет. В 2023 году ее планируют сдавать 1 668 ребят.

Количество заявлений на участие в ЕГЭ по биологии и физике в этом году одинаковое - по 1 595 участников.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерен сдать 861 участник. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 14 человек, китайскому – 3 человека, французскому – 1 человек.