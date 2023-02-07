Депутаты Тюменской гордумы поздравили экс-председателя облсуда с 70-летием

10:00 07 февраля 2023
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Возглавлявший многие годы Тюменский областной суд, заслуженный юрист РФ, Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Сушинских 7 февраля отмечает свое 70-летие. Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный от имени депутатского корпуса поздравил юбиляра постом в соцсети "ВКонтакте". 

"Уважаемый Анатолий Михайлович! Ваша честь! Это обращение в полной мере соответствует Вам, и мы искренне поздравляем Вас с юбилеем!  При Вашем активном участии развивалась региональная судебная система и создавалась тюменская юридическая школа. Являясь признанным авторитетом не только в профессиональном сообществе, но и заслужив огромное уважение безупречной службой, порядочностью и справедливостью среди тюменцев, Вы много сил и опыта отдали формированию высокопрофессиональных судейских кадров", - отметил Евгений Заболотный в поздравлении.

По мнению председателя гордумы, задача работающих сегодня в судебной системе области - удержать заданную Сушинским "высокую планку служения Закону, сохранить авторитет правосудия, быть внимательными к судьбам и бедам людей". 

Евгений Заболотный пожелал юбиляру крепкого здоровья, сил, семейного благополучия и новых свершений на благо Тюменской области.

Теги: Анатолий Сушинских , Евгений Заболотный , Тюменская городская дума , юбилей
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